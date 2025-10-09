Проверка после скандала с самсой: в Коксуском районе инспектируют школьное питание

Как сообщили в администрации Коксуского района, инцидент произошел в конце сентября текущего года. Родители обратились с жалобой, сообщив, что дети обнаружили личинки в изделии, приобретенном в школьной столовой.

В тот же день отдел образования направил официальное обращение в Управление санитарно-эпидемиологического контроля Коксуского района.

По итогам проверки, проведенной 6 октября, установлены нарушения санитарных норм при приготовлении и хранении пищевых изделий.

В отношении поставщика питания наложен административный штраф по пункту 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в размере 80 месячных расчетных показателей (314 560 тенге).

Кроме того, на шеф-повара предприятия наложен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

В отделе образования отметили, что после инцидента во всех школах района усилен санитарный контроль за качеством школьного питания.

Проверки столовых и подрядных организаций продолжаются.

Ранее сообщалось, что живые личинки обнаружены в самсе в школе Жетысу.