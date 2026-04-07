РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:51, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    В Алматы по делу финпирамиды арестовали криптоактивы на 528,5 млн тенге

    Завершено расследование по делу о финансовой пирамиде «NBC TV» в Алматы. Организаторы привлекали вкладчиков через интернет и мессенджеры, обещая высокий доход за просмотр видеороликов, передает агентство Kazinform.

    финпирамида. АФМ
    Фото: АФМ

    Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV».

    По данным ведомства, в 2025 году подозреваемая организовала онлайн-проект, позиционируя его как инвестиционную платформу. Участников привлекали через сайт и мессенджеры, где в тематических чатах состояли более 200 человек.

    Гражданам предлагали вкладывать деньги якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов. Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге.

    При этом обещанная доходность достигала 5–10% в день или более 150% в месяц. Как установило следствие, выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.

    Кроме того, в проекте действовала реферальная система. Участникам выплачивали до 10% от вложений привлеченных лиц, а также дополнительные бонусы за вторую и третью линии.

    Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в соцсетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.

    Деньги принимались на счета физических лиц, после чего через P2P-операции переводились в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

    С санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге.

    В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

    В АФМ напомнили, что перед вложением средств необходимо проверять регистрацию компании, правовой статус ее деятельности, наличие разрешений, а также объективно оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

    Ранее создателей финпирамиды в Актобе приговорили к сроку. Они привлекли средствв вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге.

    Теги:
    Мошенничество АФМ Алматы Деньги Финансовая пирамида
    Дамира Кеңесбай
    Сейчас читают