В Алматы по делу финпирамиды арестовали криптоактивы на 528,5 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV».

По данным ведомства, в 2025 году подозреваемая организовала онлайн-проект, позиционируя его как инвестиционную платформу. Участников привлекали через сайт и мессенджеры, где в тематических чатах состояли более 200 человек.

Гражданам предлагали вкладывать деньги якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов — трейлеров фильмов. Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 до 160 тысяч тенге.

При этом обещанная доходность достигала 5–10% в день или более 150% в месяц. Как установило следствие, выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.

Кроме того, в проекте действовала реферальная система. Участникам выплачивали до 10% от вложений привлеченных лиц, а также дополнительные бонусы за вторую и третью линии.

Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в соцсетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.

Деньги принимались на счета физических лиц, после чего через P2P-операции переводились в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ напомнили, что перед вложением средств необходимо проверять регистрацию компании, правовой статус ее деятельности, наличие разрешений, а также объективно оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

