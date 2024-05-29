В Алматы планируют создать свыше 87 тысяч рабочих мест

В Алматы с начала года создано 19 483 рабочих места, из них 11 896 – постоянные, 7 587 – временные, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении занятости и социальных программ города, в целом по итогам года планируется создание 87 025 рабочих мест (68 387 – постоянных, 18 638 – временных).

- По обращениям в городской Центр трудовой мобильности мерами занятости охвачены 20 462 человека: трудоустроены на постоянные рабочие места – 2 725 человек, на субсидируемые рабочие места направлены 7 587 человек, социальные рабочие места – 519 человек, молодежная практика – 134 человека, общественные работы – 6 770 человек, серебряный возраст – 122 человека, - отметили в управлении.

Численность рабочей силы за 2023 год составила 1 098 тысяч человек, что на 46 тысяч человек больше, чем в этом же периоде 2022 года, в том числе занятое население – 1 045,5 тысячи человек (рост на 47,5 тысячи человек).