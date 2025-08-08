В Алматы отремонтируют «Халык Арену» и «Атлетическую деревню»

В прошлом году в пяти регионах Казахстана ряд крупных спортивных объектов, включая «Халык Арену», были возвращены в государственную собственность.

Впоследствии объект передали в доверительное управление ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы».

Теперь компания планирует провести текущий ремонт на «Халык Арене». Соответствующий лот был опубликован на сайте государственных закупок.

На эти цели планируется потратить 43 467 244 тенге.

Согласно технической спецификации, указанной в объявлении, подрядчик обязан заделать трещины на стенах, покрасить, отремонтировать стены и полы в раздевалках и душевых, выполнить гидроизоляцию в приямках для сбора льда, а также на поверхности пандусов и лестниц. Кроме того, подрядная организация должна будет предоставить гарантию сроком на два года после завершения работ.

Также «Дирекция спортивных сооружений города Алматы» планирует потратить 42 841 234 тенге на ремонт в «Атлетической деревне», расположенной по адресу Нуркент, 5/11. По этому объекту также опубликован отдельный лот.

Напомним, «Атлетическая деревня» была построена в 2017 году в преддверии Универсиады, проходившей в Алматы.

Ранее мы писали о том, какие изменения ожидаются в возвращенных государству «Алматы Арене» и «Халык Арене».