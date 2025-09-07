РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:27, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры

    В рамках ежедневного объезда с 5 утра заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев проверил ход работ на ряде объектов и дал конкретные поручения ответственным структураме, передает агентство Kazinform.

    В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры
    Фото: акимат Алматы

    Первым пунктом программы стала реконструкция канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы до ул. Бокина в Бостандыкском районе. Здесь заместитель акима осмотрел строительную площадку, уточнил качество материалов и состояние инженерных коммуникаций, поручив подрядчику ускорить темпы работ.

    В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры
    Фото: акимат Алматы

    Далее он обошел участок реконструкции тепловых сетей на пересечении ул. Жарокова и Дунаевского. Заместитель акима отметил, что проект имеет стратегическое значение для надежного теплоснабжения жилых массивов, и поставил задачу строго соблюдать сроки и не допускать технологических сбоев.

    В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры
    Фото: акимат Алматы

    В сквере имени А. Иманова (ул. Маметова – уг. ул. Желтоксан) Алмасхан Сматлаев проверил санитарную обрезку деревьев и состояние зеленых насаждений. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и своевременному вывозу срезанных веток.

    В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры
    Фото: акимат Алматы

    В Алмалинском районе он ознакомился с ходом капитального ремонта фонтана у здания театра юного зрителя им. Г. Мусрепова. Заместитель акима подчеркнул, что объект должен быть введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки и с высоким качеством, так как является важной точкой притяжения для жителей и гостей города.

    В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры
    Фото: акимат Алматы

    Завершающим этапом стало обследование территории вдоль проспекта Достык, где ведутся работы по благоустройству и озеленению. Заместитель акима лично обошел пешеходные зоны, проверил качество укладки покрытия и состояние инженерных решений.

    По итогам объезда Алмасхан Сматлаев поручил завершить все работы в установленные сроки, обеспечить безопасность и высокий уровень благоустройства, чтобы преобразования были заметны и ощутимы для горожан.

    Теги:
    Инфраструктура Инфраструктурные проекты Акимат Видео Алматы Благоустройство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают