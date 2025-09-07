В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры

Первым пунктом программы стала реконструкция канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы до ул. Бокина в Бостандыкском районе. Здесь заместитель акима осмотрел строительную площадку, уточнил качество материалов и состояние инженерных коммуникаций, поручив подрядчику ускорить темпы работ.

Фото: акимат Алматы

Далее он обошел участок реконструкции тепловых сетей на пересечении ул. Жарокова и Дунаевского. Заместитель акима отметил, что проект имеет стратегическое значение для надежного теплоснабжения жилых массивов, и поставил задачу строго соблюдать сроки и не допускать технологических сбоев.

Фото: акимат Алматы

В сквере имени А. Иманова (ул. Маметова – уг. ул. Желтоксан) Алмасхан Сматлаев проверил санитарную обрезку деревьев и состояние зеленых насаждений. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и своевременному вывозу срезанных веток.

Фото: акимат Алматы

В Алмалинском районе он ознакомился с ходом капитального ремонта фонтана у здания театра юного зрителя им. Г. Мусрепова. Заместитель акима подчеркнул, что объект должен быть введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки и с высоким качеством, так как является важной точкой притяжения для жителей и гостей города.

Фото: акимат Алматы

Завершающим этапом стало обследование территории вдоль проспекта Достык, где ведутся работы по благоустройству и озеленению. Заместитель акима лично обошел пешеходные зоны, проверил качество укладки покрытия и состояние инженерных решений.

По итогам объезда Алмасхан Сматлаев поручил завершить все работы в установленные сроки, обеспечить безопасность и высокий уровень благоустройства, чтобы преобразования были заметны и ощутимы для горожан.