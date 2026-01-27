В Алматы на отлов бездомных животных выделили 830 млн тенге

По данным ветеринарной службы Алматы, в мегаполисе в прошлом году велась системная работа по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, обеспечению безопасности жителей и соблюдению принципов ответственного обращения с животными. Для этих целей были задействованы 19 специализированных отлавливающих бригад, 91 сотрудник и 22 специально оснащенных автомобиля. Всего было отловлено 9 477 собак и 204 кошки.



В рамках программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) 1 500 бездомных собак и 108 кошек были помещены в временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.

— В рамках программы адаптации 1 660 бездомных собак были переданы новым владельцам, что позволило сократить численность животных в соответствии с принципами гуманного обращения. В соответствии с действующими ветеринарно-санитарными нормами были применены меры по усыплению 3 480 бродячих собак, которые могли представлять угрозу для людей, страдали тяжелыми заболеваниями или проявляли высокую агрессию, — сообщили в ветеринарной службе.

В 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге.



Скорая ветеринарная помощь



В 2025 году в Алматы впервые была запущена служба скорой ветеринарной помощи. Ее основная цель — оказывать первую помощь в экстренных ситуациях и доставлять пострадавших животных в ветеринарные клиники.



По данным ветеринарной службы Алматы, в прошлом году в службу скорой помощи поступило 1 240 обращений от жителей и организаций. Из них 750 заявок были выполнены в срочном порядке.

— На основании поступивших обращений специальные бригады оказывали экстренную ветеринарную помощь безнадзорным и бродячим животным, пострадавшим в ДТП, получившим различные травмы, больным или ослабленным, чья жизнь находилась под угрозой. Остальные обращения не были исполнены по причине необнаружения животного, отсутствия обратной связи с заявителем или в связи с утратой актуальности ситуации, — говорится в ответе.

В настоящее время в службе скорой ветеринарной помощи работают две бригады из четырех ветеринарных специалистов. Для обеспечения непрерывной работы службы из местного бюджета выделено 11 млн тенге.



Напомним, ранее на отлов безнадзорных животных в Алматы выделялось более 580 млн тенге.