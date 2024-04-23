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    06:30, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В Алматы, Астане и Атырау возможно ухудшение качества воздуха

    Неблагоприятные метеоусловия
    Фото: Ринат Дусумов / Kazinform

    Неблагоприятные метеорологические условия 23 апреля ожидаются в Алматы, Астане, ночью в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому на большую часть территории Казахстана 23 апреля будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами.

    Теги:
    Атырау Погода Метеоусловия Казгидромет Астана Экология Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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