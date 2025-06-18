В Алматы 95% мопедистов уже имеют номера и права - полиция

Официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций отметила, что на сегодняшний день порядка 95% владельцев мопедов уже оформили государственную регистрацию транспорта и получили водительские удостоверения соответствующей категории. Случаи управления мопедами без госномеров и прав фиксируются все реже.

Также она добавила, что среди наиболее частых нарушений остаются несоблюдение требований дорожных знаков; пересечение сплошной линии разметки; нарушения при перестроении; установка нештатного оборудования - ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.

— Многие водители объясняют переоборудование тем, что заводское освещение на мопедах недостаточно яркое. Однако установка мощных фар и прямоточных глушителей без соответствующих разрешений запрещена, — пояснила С. Азирбек.

С 5 апреля к административной ответственности привлечено более 5000 водителей мопедов за нарушение правил дорожного движения. Порядка 2000 транспортных средств были эвакуированы на штрафстоянки.

В целом, по данным Процессингового центра управления административной полиции, в Алматы уже зарегистрировано свыше 15 тысяч мопедов.

В полиции подчеркнули, что значительная часть водителей мопедов - это иностранные граждане, задействованные в сфере курьерской доставки.

Отметим, что с 5 апреля в Казахстане запрещено эксплуатировать незарегистрированные мопеды и управлять ими без водительских прав. Мера наказания включает штраф в размере 10 МРП, 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Ранее в Министерстве внутренних дел разъяснили порядок регистрации мопедов.

Можно ли ездить на мопеде, если лишили водительских прав, ответил специалист.