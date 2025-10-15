В Алмалинском районе Алматы обновляют еще одну зеленую зону отдыха

На этой неделе аким района встретился с жителями домов на пересечении улиц Розыбакиева и Толе би, где обсудили предстоящие работы. Напомним, в прошлом году вместе с жителями в рамках проекта «Бюджет народного участия» был создан новый сквер на месте бывшего стихийного рынка. Он расположен вдоль улицы Розыбакиева (пересечении ул. Розыбакиева и ул. Дуйсенова) и сразу стал любимым местом отдыха для жителей района.

Рядом, чуть выше по улице, ближе к ул. Толе би, находится ещё один сквер — он не обновлялся почти десять лет — с 2016 года. По многочисленным обращениям жителей в этом году начнется его обновление в рамках текущего ремонта.

Что запланировано:

установка современного освещения в едином стиле с соседним сквером (замена кабеля, установка новых опор освещения);

озеленение территории: посадка газона, кустарников, крупномерных деревьев, устройство автополива и капельного орошения;

благоустройство зоны отдыха и спортивной площадки: тренажёры, качели, перголы, скамейки и урны.

В результате обновления два соседних участка — прошлогодний сквер и зона, которая благоустраивается сейчас, образуют единую зелёную территорию отдыха. Уже к концу ноября жители близлежащих домов смогут гулять, заниматься спортом и проводить время на просторной, благоустроенной зелёной зоне вдоль западной стороны улицы Розыбакиева — от Толе би до Дуйсенова.

Акимат Алмалинского района города Алматы продолжает последовательно развивать городскую среду, делая район более зелёным, комфортным и удобным для всех жителей.