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    08:47, 26 Апрель 2023 | GMT +6

    В Актюбинской области спасли при пожаре 8 человек

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в поселке Шубаркудук Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Возгорание произошло 25 апреля. В результате оперативных действий из соседней квартиры спасены 8 человек, в том числе 1 ребенок.

    В тушении пожара были задействованы 5 спасателей и пожарная техника.

    Пожар вспыхнул из-за зажженных и оставленных без присмотра масляных свечей.


    Теги:
    Пожар Актюбинская область МЧС Происшествия, ЧС
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