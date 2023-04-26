В Актюбинской области спасли при пожаре 8 человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в поселке Шубаркудук Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание произошло 25 апреля. В результате оперативных действий из соседней квартиры спасены 8 человек, в том числе 1 ребенок.

В тушении пожара были задействованы 5 спасателей и пожарная техника.

Пожар вспыхнул из-за зажженных и оставленных без присмотра масляных свечей.