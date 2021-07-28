В Актюбинской области нашествие гусениц

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области нашествие гусениц - личинки лугового мотылька распространились на площади 8 тыс. га. Из них 2400 гектаров - земли пригородов и сел, передает МИА «Казинформ».

Гусеницы замечены на территории Каргалинского, Мартукского, Хромтауского, Алгинского, Мугалжарского районов Актюбинской области и города Актобе.

«Так бывает, когда после сильного дождя наступает жара. Повторяется массовое нашествие вредителя каждые 8-10 лет. Химическая обработка проводится только на территории, определенной методическим центром фитосанитарной диагностики и прогнозов. Сейчас определены 8 тысяч гектаров. Из них 2400 га - земли запаса и территория, принадлежащая населенному пункту. А 5400 га находятся в собственности крестьян. По требованию крестьяне производят обработку на собственные средства. В дальнейшем половина средств будет субсидироваться», - сказал руководитель областного управления сельского хозяйства Исатай Есмагамбетов.

В настоящее время имеется 15 единиц техники для обработки ядохимикатами. Будут задействованы грузовик и самолет.

От гусениц пострадало крестьянское хозяйство, занимающееся выращиванием овощей.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Исатая Есмагамбетова, наряду с овощными полями гусеницы распространились на посевных площадях, где выращиваются масличные культуры. «Хозяйства провели обработку ядохимикатами. О полном уничтожении вредителя говорить рано. Мы также не думаем, что это негативно скажется на ценах на овощи и фрукты. Потому что территория, охваченная вредителем, небольшая, крестьяне проводят обработку», - сказал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев.

Крестьяне уже успели опрыскать ядохимикатами 9 тысяч гектаров в Мартукском, Каргалинском, Мугалжарском и Алгинском районах.

Видео: портал «Мой город».







