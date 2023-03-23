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В Актюбинской области начато строительство домов для пострадавших от паводка в селе Кобда

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Марта 2023, 04:22
В Актюбинской области начато строительство домов для пострадавших от паводка в селе Кобда

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Актюбинской области Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил село Кобда Кобдинского района, где ознакомился с планом строительства 24 домов для пострадавших от весеннего паводка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Новые дома будут построены в микрорайоне Жанаконыс села Кобда. Имеется вся инфраструктура, подведены газ, питьевая вода, электричество. Планируется, что дома будут введены в эксплуатацию в июне текущего года.

Ералы Тугжанов встретился с собравшимися на стройплощадке жителями района, отметил важность инициативы, совпавшей с праздником Наурыз мейрамы.

«Несмотря на стихийное бедствие, произошедшее в селе, мы хотим показать единство, солидарность и начать большое дело. Сегодня в Наурыз мейрамы забили колышки на участках, где будут возведены новые дома. Буду лично контролировать строительство. Не затягивая, мы закончим строительство в течение двух месяцев. Если мы всегда будем так друг друга поддерживать, наша страна будет стабильно развиваться», - уверен Ералы Тугжанов.

«Мы пережили трудные дни. Я прожил 20 лет в Кобде, но впервые видел здесь такое наводнение. Мой дом пришел в негодность. Обрадовался, когда узнал, что нам построят дом в микрорайоне Жанаконыс. Уже видел план дома - будет очень просторно, красиво. После заселения я планирую открыть хозяйство и пасти скот», - поделился планами житель села Жанабай Шарипулы, поблагодаривший акима области за поддержку.

Строительством типовых домов площадью 100 квадратных метров занимаются пять подрядчиков.

«По поручению главы региона, дома будут четырехкомнатными, с чистовой отделкой», - проинформировал генеральный директор компании AiserStroyService Айдын Есмуханов.

Аким области выразил уверенность, что строительные компании приложат все усилия, чтобы каждый дом был качественным и введен в эксплуатацию в установленные сроки.

Также строить дома намерены и крестьянские хозяйства села Кобда. К примеру, КХ «Байтерек» и «Алтын дала» помогут построить жилье для молодых специалистов – ветеринаров. Цель - создать условия для проживания молодых специалистов в селе.

В целом, в селе Кобда по-прежнему сохраняется режим ЧС, объявленный решением акима района Болата Кулова. 24 дома будут построены на средства, предусмотренные в чрезвычайном резерве.

Напомним, в паводковый период в селе Кобда талыми водами подтопило 78 домов, 22 дворовых территории. По предварительным данным оценочной комиссии, 7 домов не подлежат восстановлению, стены 4 домов разрушены, они признаны аварийными, 13 домов все еще в воде.

Как сообщалось ранее, казахстанский файтер смешанных единоборств Шавкат Рахмонов

построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в селе Кобда.

Фото: facebook.com/yerzhan.baitanayev


Актюбинская область   Строительство   Паводок  
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