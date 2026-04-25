В акции «Таза Қазақстан» приняли участие более 100 тысяч жителей ВКО

ВКО присоединилась к масштабной экологической акции в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» — более чем 325 предприятий и субъектов бизнеса и 100 тысяч жителей региона вышли на субботник. Из них 25 000 — представители крупных предприятий.

В ходе акции в регионе посадили более 11 тысяч саженцев, очистили 1 190 гектаров территорий, а также более 125 русел рек и родников.

— За последние два года в населенных пунктах области высадили около 250 тысяч деревьев, а в лесных массивах — 40 миллионов саженцев. Кроме того, вывезли 30 тысяч тонн бытовых отходов и очистили территорию площадью 7 000 гектаров. В рамках акции «Мөлдір бұлақ» очищено более 200 родников и рек. В этом году будет высажено около 18 миллионов саженцев, — отметил аким области Нурымбет Сактаганов.

По итогам прошлого года в мероприятиях программы «Таза Қазақстан» приняли участие порядка 150 тысяч человек. Тогда очистили свыше 1 580 га территорий, в том числе более 3 400 дворов. В работах задействовали более 250 единиц специализированной техники, вывезли около 3 800 тонн мусора.

В 2026 году в ВКО в масштабных экологических акциях «Мөлдір бұлақ», «Таза қала», «Таза өлке» уже приняли участие свыше 32 тысяч человек, вывезли более 750 тонн отходов и очистили 1 100 гектаров территории.

Отдельное внимание в области уделяют озеленению — с 2024 года на территории населенных пунктов высадили 248,5 тысячи саженцев, в 2025 году — более 138 тысяч саженцев. В текущем году запланирована посадка более 110 тысячи зеленых насаждений.