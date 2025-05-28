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    20:36, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Актобе возбуждено уголовное дело после происшествия на Донском ГОК

    После инцидента на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината в Хромтауском районе начато расследование, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    шахта
    Фото: Kazinform

    На участке добычи руды шахты «Болашак» произошло возгорание, в результате чего пострадавшие рабочие были госпитализированы. Полиция приступила к расследованию.

    — Хромтауский районный отдел полиции начал досудебное расследование по статье 277, часть 1 Уголовного кодекса РК — «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», — сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Ранее сообщалось, что на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината трое дежурных электрослесарей получили ожоги во время монтажа электрооборудования. Двое из них были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, третий проходит лечение в травматологическом отделении.

    Напомним, в феврале этого года на шахте «Болашақ» в Хромтауском районе произошло короткое замыкание, в результате которого получили ожоги 4 рабочих. Вскоре один из них скончался.

    Теги:
    Шахты Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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