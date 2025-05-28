В Актобе возбуждено уголовное дело после происшествия на Донском ГОК

На участке добычи руды шахты «Болашак» произошло возгорание, в результате чего пострадавшие рабочие были госпитализированы. Полиция приступила к расследованию.

— Хромтауский районный отдел полиции начал досудебное расследование по статье 277, часть 1 Уголовного кодекса РК — «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», — сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Ранее сообщалось, что на шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината трое дежурных электрослесарей получили ожоги во время монтажа электрооборудования. Двое из них были доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, третий проходит лечение в травматологическом отделении.

Напомним, в феврале этого года на шахте «Болашақ» в Хромтауском районе произошло короткое замыкание, в результате которого получили ожоги 4 рабочих. Вскоре один из них скончался.