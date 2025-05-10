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    22:03, 09 Май 2025 | GMT +5

    В Актобе столкнулись грузовик и автобус, погиб водитель

    ДТП произошло в районе села Көрпе Айтекебийского района. Водитель автобуса скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актобе столкнулись грузовик и автобус, погиб водитель
    Фото: ДП Актюбинской области

    Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на трассе Самара–Шымкент в районе села Көрпе Айтекебийского района. Столкнулись грузовик и автобус с пассажирами. Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, автобус с 6 пассажирами врезался в прицеп грузового автомобиля.

    В Актобе столкнулись грузовик и автобус, погиб водитель
    Фото: ДП Актюбинской области

    — Водитель автобуса не соблюдал расстояние между встречным грузовиком. В результате врезался в одну сторону прицепа. Автобус съехал с дороги, водитель погиб. Никаких травм у пассажиров нет, — сообщили в Айтекебийском районном отделе полиции.

    Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происшествия, ранее узнал корреспондент агентства Kazinform.

    Теги:
    ДТП Регионы Транспорт Актобе Происшествия Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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