В Актобе столкнулись грузовик и автобус, погиб водитель
ДТП произошло в районе села Көрпе Айтекебийского района. Водитель автобуса скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на трассе Самара–Шымкент в районе села Көрпе Айтекебийского района. Столкнулись грузовик и автобус с пассажирами. Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, автобус с 6 пассажирами врезался в прицеп грузового автомобиля.
— Водитель автобуса не соблюдал расстояние между встречным грузовиком. В результате врезался в одну сторону прицепа. Автобус съехал с дороги, водитель погиб. Никаких травм у пассажиров нет, — сообщили в Айтекебийском районном отделе полиции.
Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происшествия, ранее узнал корреспондент агентства Kazinform.