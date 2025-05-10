В Актобе столкнулись грузовик и автобус, погиб водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на трассе Самара–Шымкент в районе села Көрпе Айтекебийского района. Столкнулись грузовик и автобус с пассажирами. Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, автобус с 6 пассажирами врезался в прицеп грузового автомобиля.

Фото: ДП Актюбинской области

— Водитель автобуса не соблюдал расстояние между встречным грузовиком. В результате врезался в одну сторону прицепа. Автобус съехал с дороги, водитель погиб. Никаких травм у пассажиров нет, — сообщили в Айтекебийском районном отделе полиции.

Что делать, если виновник ДТП скрылся с места происшествия, ранее узнал корреспондент агентства Kazinform.