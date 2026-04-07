Схема мошенничества под видом бизнес-тренингов раскрыта в Актобе

Уголовное дело рассмотрено в суде № 2 города Актобе. Всего 14 пострадавших заявили, что были обмануты Жулдыз Капановой. Ей было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса РК.

Согласно материалам дела, Жулдыз Капанова создала бизнес-сообщества «Zhuldyz Business Intelligence Community» и «Connect and grow». Она убеждала, что это площадка для поддержки предпринимателей, повышения квалификации и установления деловых связей. Однако у нее не было ни опыта в этой сфере, ни лицензии. Через социальную сеть Instagram распространяла рекламу и организовывала различные мероприятия. Участие в них и выступление в качестве спикера были платными. При заключении договоров использовалась печать индивидуального предпринимателя, оформленного на имя ее матери. Несмотря на наличие договоров, средства участников не были защищены.

В ходе разбирательства установлено, что Капанова встретилась с жительницей Актобе Г. Бекетаевой и предложила ей вложить деньги в проведение бизнес-тренингов, пообещав увеличить доход за счет продажи билетов. Так, вложив 1 600 000 тенге, она обещала вернуть 2 000 000 тенге. Потерпевшая поверила и в 2022 году передала все свои сбережения. В установленный срок подсудимая вернула 2 000 000 тенге, тем самым завоевав доверие. После этого потерпевшая снова вложила эти средства, рассчитывая увеличить сумму, а также дополнительно перевела 800 000 тенге вместо запрошенного 1 000 000. В итоге она лишилась 2 800 000 тенге.

Подсудимая также использовала банковские карты своей матери, подруги и брата. В суде Жулдыз Капанова вину не признала, заявив, что считала потерпевших своими бизнес-партнерами и отметила, что в бизнесе возможны как прибыль, так и убытки. По ее словам, не все тренинги были успешными, из-за чего не удалось получить доход. Бизнес-тренинги проводились в период с 2022 по 2025 годы.

Суд признал Жулдыз Капанову виновной по статье «Мошенничество» и приговорил ее к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. В соответствии с Законом «Об амнистии» окончательный срок составил 3 года 1 месяц 10 дней лишения свободы. При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимой несовершеннолетних детей, поэтому отбывание наказания отсрочено на 3 года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Осужденная обязана возместить ущерб в размере от 1 500 000 до 10 000 000 тенге.

