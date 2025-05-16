В Актобе прошла IV конференция с участием Халық Қаһарманы и Героев Труда Казахстана

Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров приветствовал участников конференции, отметив важность сохранения памяти о героизме и самоотверженном труде выдающихся личностей, а также значение их примера для воспитания подрастающего поколения.

- Каждый Народный Герой и Герой Труда Казахстана – это яркий пример самоотверженного служения народу, мужества и настойчивости. Своими делами, трудовыми и боевыми подвигами вы завоевали искреннее уважение и любовь всего народа. Ваш жизненный путь – это настоящая школа нравственного воспитания для молодежи. От всей души благодарю вас за вклад в развитие страны. Вы ставили честь и достоинство Родины превыше всего и самоотверженно трудились на ее благо. Ваш подвиг и труд навсегда останутся в памяти народа и в сердцах будущих поколений, - с такими словами аким области обратился к почетным гостям на открытии конференции.

Асхат Шахаров также подчеркнул значимость форума, отметив, что подобные встречи способствуют воспитанию у молодежи чувства ответственности, уважения к труду, любви к Родине и укреплению национального самосознания.

Фото: акимат Актюбинской области

Среди прибывших гостей конференции народный герой, генерал-лейтенант Бахитжан Ертаев, Герой труда Казахстана, доктор медицинских наук Серик Акшолаков, академик Академии педагогических наук Казахстана, первая женщина, удостоенная звания Героя Труда Казахстана, Аякул Миразова, Герой Труда Казахстана Мурат Каиргельдин и другие.

Фото: акимат Актюбинской области

Участники конференции обсудили важные вопросы патриотического воспитания молодежи, преемственности поколений, роли трудового подвига в современном обществе и сохранения исторической памяти. Особое внимание было уделено героическому наследию земляков, таких как Алия Молдагулова.

Президент Национального центра нейрохирургии, Герой Труда Казахстана Серик Акшулаков в своем выступлении подчеркнул значимость воспитательной миссии подобных встреч.

- Мы не должны забывать подвиг наших предков, особенно в год празднования 80-летия Победы. Сегодняшняя молодежь должна расти на примерах героев, таких как Алия Молдагулова, имя которой свято для каждого казахстанца. Актюбинский регион дал стране немало выдающихся личностей, и задача старшего поколения передать эту моральную силу, дух патриотизма, стремление к труду и знаниям, - отметил Серик Акшулаков.

Герой Труда Казахстана, кавалер ордена «Құрмет», председатель областного филиала РОО «Народные герои Независимого Казахстана» Куралай Байменова назвала конференцию исторической.

- Для Актобе проведение данной конференции большая честь и в то же время – это исторически значимое событие. Сегодня здесь собрались обладатели самого высокого звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Среди них шахтеры, учителя, врачи, аграрии. Каждый из них внес огромный вклад в развитие страны. Эти люди настоящие герои труда, герои доблести и чести. Каждый может стать таким, если будет искренне служить народу и Родине, - сказала Куралай Байменова.

Фото: акимат Актюбинской области

В рамках конференции также состоялось обсуждение вопросов поддержки трудовых династий, популяризации профессий, укрепления связи поколений и необходимости внедрения патриотических программ в образовательную среду.

От лица молодежи выступил председатель Молодежного общественного объединения студенческого отряда «Атамекен» Нуржан Шангытбаев, который выразил глубокую признательность Героям за их трудовой и жизненный подвиг, отметив, что пример таких личностей вдохновляет молодых казахстанцев стремиться к высоким целям, служить своей стране с честью и достоинством.

- Для нас, молодежи, большая честь быть на одной площадке с такими выдающимися личностями. Ваш жизненный путь – это пример настоящего патриотизма, трудолюбия и преданности Родине. Мы гордимся вами и стремимся быть достойными вашего примера, активно участвуя в развитии страны. В Актюбинской области создаются все условия для самореализации молодежи. Работают ресурсные центры и реализуются важные проекты, такие как «Aqtobe Jastary» и «Жасыл ел». Уверен, что Год рабочих профессий станет мощным стимулом для повышения престижа труда и новых достижений, - отметил Нуржан Шангытбаев.

В тот же день почетные гости возложили цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтили ее память. Для них была организована экскурсия в областной Мемориальный музей А. Молдагуловой. Также делегаты встретились с курсантами и военнослужащими Военного института Сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова, поделившись опытом и напутствиями.