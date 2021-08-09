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В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона

9 Августа 2021 17:26
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В Актобе пересмотрели решение о строительстве дома на месте стадиона

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жители 11-го микрорайона города Актобе не согласились с решением акимата о строительстве жилого дома на месте стадиона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жители 11-го микрорайона, узнав о том, что на месте стадиона во дворе многоэтажного дома хотят построить еще один дом, выразили свой протест. Получив информацию из строительной компании, жители собрались и высказали свое мнение.

«Городской акимат открыл оздоровительные центры для пенсионеров. Но они находятся далеко. Поэтому, мы ходим на стадион поблизости от дома. Мы здесь ходим, гуляем. Хотя и неухоженная, эта площадка стала нашим местом отдыха. Здесь живет много людей, а мест для отдыха нет. Мы хотим сохранить площадку для себя, для наших детей и внуков», – сказала жительница Актобе Карашаш Оксикбаева.

Отметим, в 11-микрорайоне имеется также средняя школа. На этом стадионе школьники бегают на уроках физкультуры.

«Здесь тренируются спортсмены, и дети, и взрослые. Это все видят. Неправильно строить жилой дом на месте спортплощадки», – заявила другая жительница Гульнар Темиржанова.

Узнав о недовольстве жителей, акимат города Актобе пересмотрел свое решение.

«Этот участок был в собственности города. Затем был передан в частную собственность производственному кооперативу «Нектар». Руководитель городского отдела архитектуры и строительства приехал и разъяснил это жителям. После того, как жители выразили свое несогласие, акимат вновь провел переговоры с руководством производственного кооператива «Нектар». Заключен договор, дом строиться не будет. Земельный участок возвращен в собственность города. В течение недели будет объявлено решение», – сказал главный специалист городского отдела земельных отношений Жанибек Кабылов.


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#Алматы   #Акимат   #Спорт   #Строительство   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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