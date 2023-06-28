В Актобе открыли павильон для реализации продукции участников проекта «Ауыл аманаты»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил торговую точку, открытую по инициативе предпринимателей Танирбергенского сельского округа Мартукского района. Об этом передает МИА «Казинформ».

Руководитель СПК «Харакет А» Нурсултан Бекбауов рассказал, что на открытие павильона средства были выделены участниками проекта, в общей сложности потребовалось 4,5 млн тенге.

Здесь представлена продукция 6 личных подсобных хозяйств - участников проекта «Ауыл аманаты» из населённых пунктов округа. Актюбинцы могут приобрести по доступным ценам свежие и качественные кисло-молочные изделия, клубнику в шоколаде, национальные тары, жент, иримшик, курт и многое другое.

Отметим, Мартукский район – лидер по реализации проекта «Ауыл аманаты». От жителей района для участия в проекте принято 167 проектов на сумму 864 млн тенге, 91 проект уже реализуется. Наибольшую активность показывает Танирбергенский сельский округ, где благодаря проекту была ликвидирована безработица.

«Одобрено 25 проектов на сумму 112,2 млн тенге. 10 семей занялись птицеводством, главы 7 личных подсобных хозяйств - растениеводством, 8 - откроют малый бизнес. Еще 5 проектов на стадии рассмотрения в СПК «Актобе». Мы обещали оказать им содействие в сбыте продукции, открыв торговую точку в областном центре. Сельчане наладили производство, а мы организовали прямой рынок сбыта», - доложил главе региона аким сельского округа Медет Бекжанов.

«Отсутствие безработных - это самый главный результат. Проект нацелен на повышение благосостояния сельских жителей и развитие наших сел. Другие сельские округа должны также активно и эффективно участвовать в проекте», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

В целом, по региону подано 1337 заявок на участие в проекте «Ауыл аманаты» на сумму 6,5 млрд тенге, 1006 проектов уже получили одобрение, профинансировано 485 проектов на сумму 2,1 млрд тенге. В лидерах по реализации проекта - Мартукский, Каргалинский и Хромтауский районы.