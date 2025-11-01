В Актобе наказали чиновников за отдых в рабочее время

На заседании совета по этике рассматривалось дело в отношении руководителя отдела экономики и финансов Байганинского района Т. Молдабекова и его заместителя М. Ержанова. Как сообщил главный специалист департамента Агентства по делам государственной службы по Актюбинской области Танатар Нугметов, в июле этого года Молдабеков вместе со своим заместителем Ержановым отправились на базу отдыха. Вместе с ними были и члены комиссии, приехавшие в село Алтай Батыр для проверки работы местного Дома культуры.

— Существуют видеозаписи, подтверждающие, что оба чиновника находились на базе отдыха и купались в реке Сагыз. Рабочее время местного исполнительного органа — с 9:00 до 18:30, обед с 12:30 до 14:00. Согласно Кодексу этики государственных служащих РК, госслужащие обязаны соблюдать деловые принципы и не должны своими действиями подрывать авторитет и репутацию государственных органов, представителями которых они являются. Руководитель отдела экономики и финансов Байганинского района Т. Молдабеков и его заместитель М. Ержанов нарушили требования, предусмотренные подпунктом 5 пункта 6 и подпунктом 2 пункта 8 Кодекса этики, — сообщил Танатар Нугметов.

На заседании также установили, что государственные служащие района сопровождали членов комиссии в поездке, однако никаких официальных распоряжений или приказов на это не было. Они оправдывались тем, что «поехали по просьбе членов комиссии».

— Поступило предложение рассмотреть ответственность самих членов комиссии. Ведь и они, и эти чиновники несут ответственность за свои действия в рабочее время. Жалобы от жителей поступили не случайно, они обоснованы. База отдыха расположена далеко как от села, так и от райцентра. Просто «по пути» туда не заедешь, туда нужно ехать специально. Данный вопрос про сотрудников, которые управляют районным бюджетом, подняли местные жители, — отметил председатель совета по этике Айбек Шилманов.

Совет по этике принял решение объявить обоим госслужащим строгий выговор.

