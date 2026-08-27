В Актобе начался суд над школьником, обвиняемым в убийстве матери

26 августа в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области прошло предварительное слушание по делу несовершеннолетнего, которого обвиняют в преступлении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прокурор рассказал об обстоятельствах уголовного дела. Инцидент произошел в декабре 2025 года. В то время школьник готовился к государственному экзамену.

— После того как успеваемость мальчика, обучавшегося в средней школе № 28 города Актобе, ухудшилась, мать перевела его в частную школу. Однако переход в новую школу не дал результатов, между матерью и ребенком то и дело возникали разногласия. 1 декабря 2025 года около 23:00 он поужинал вместе с матерью, бабушкой и младшим братом. Позже, с целью высказать мнение о том, что ему не нравится предмет по выбору на экзамене и что выбор за него сделали родители, школьник подошел ближе к комнате, где лежала мать, заговорил с ней и высказал свои мысли. Однако мать не прислушалась, не придала этому значения и продолжала лежать на кровати. Когда мальчик сидел на кухне и пил воду, мать подошла к нему и сказала, что его слова неверны. В тот момент школьник увидел нож в шкафу возле умывальника и, находясь в нестабильном психическом состоянии на фоне шизофрении, преследуя мать до ее комнаты, нанес ножевые ранения в различные части тела. Мать скончалась на месте происшествия, — рассказал прокурор Елдар Абиев.

Пожилая женщина, ставшая очевидцем произошедшего и пытавшаяся остановить внука, также получила ножевое ранение. Она была госпитализирована и прошла лечение.

Согласно заключению судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертизы, подростку поставлен диагноз «параноидная шизофрения». В настоящее время он находится в областном учреждении психического здоровья.

По делу признаны двое потерпевших — получившая ножевое ранение бабушка подростка и брат погибшей, то есть его дядя. Специалист Актюбинского городского отдела образования участвует в судебном процессе в качестве законного представителя несовершеннолетнего.

Главное судебное разбирательство состоится на следующей неделе. Редакция следит за судебным процессом.

Напомним, на момент произошедшего школьнику было 16 лет. Он воспитывался в полной семье, социально-бытовые условия семьи оценивались как хорошие. После произошедшего подозреваемого сразу задержали, он дал признательные показания.

В беседе со следователями подросток полностью признал вину. Тогда сообщалось, что конфликт, по предварительным данным, начался из-за телефона. Психолог отмечала, что к агрессивным действиям у подростков могут приводить накопившаяся агрессия, нарушения взаимоотношений в семье и другие факторы.