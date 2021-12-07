+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -1 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Актобе медсестра изготовила 67 «липовых» паспортов вакцинации

7 Декабря 2021 12:50
Поделиться:
В Актобе медсестра изготовила 67 «липовых» паспортов вакцинации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержана медсестра одной из поликлиник, которая занималась подделкой паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Новости по теме
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
Омикрон-штамм: Алексей Цой ответил на актуальные вопросы Серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом в Алматы 257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы

Женщина внесла в базу данных поликлиники сведения о 67 гражданах, которые якобы получили прививку от коронавируса.

«Медсестра, работающая в одной из поликлиник города Актобе, пользуясь своим служебным положением, имея доступ к информационной системе, незаконно внесла данные 67 человек, о получении вакцинаций против COVID-19, без фактической прививки»,- сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В ходе расследования задержанная рассказала, что за каждый подделанный документ получала денежные вознаграждения в сумме 15 000 тенге c каждого.

По данному факту уголовное дело по статье 385 ч.2 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» и статье 247 ч 1,2 УК РК «Получение незаконного вознаграждения» направлено в суд.

В полиции напомнили, что за получение незаконного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность. Также, покупая липовые справки о прививках, граждане подвергают себя и своих близких опасности.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #МВД РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
Омикрон-штамм: Алексей Цой ответил на актуальные вопросы
Серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом в Алматы
257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы
Популярное
1 Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
2 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
3 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
4 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
5 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
6 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Читайте также
257 человек с коронавирусом находятся в больницах Алматы
Алматинские медики спасли мужчину с ожогами 40% тела
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив