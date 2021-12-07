В Актобе медсестра изготовила 67 «липовых» паспортов вакцинации

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержана медсестра одной из поликлиник, которая занималась подделкой паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Женщина внесла в базу данных поликлиники сведения о 67 гражданах, которые якобы получили прививку от коронавируса.

«Медсестра, работающая в одной из поликлиник города Актобе, пользуясь своим служебным положением, имея доступ к информационной системе, незаконно внесла данные 67 человек, о получении вакцинаций против COVID-19, без фактической прививки»,- сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В ходе расследования задержанная рассказала, что за каждый подделанный документ получала денежные вознаграждения в сумме 15 000 тенге c каждого.

По данному факту уголовное дело по статье 385 ч.2 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» и статье 247 ч 1,2 УК РК «Получение незаконного вознаграждения» направлено в суд.

В полиции напомнили, что за получение незаконного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность. Также, покупая липовые справки о прививках, граждане подвергают себя и своих близких опасности.