Дачники ждут подключения к городской электросети в Актобе

Статус земельного участка в садоводческом коллективе «Автомобилист», расположенном на окраине города Актобе, был изменен в 2025 году на земли под жилищное строительство. Жители этой территории планируют вывести электрические сети из частной собственности и передать их в ведение городского акимата.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Поскольку это садоводческий коллектив, как газопровод, так и электрические сети находятся в частной собственности. Вследствие этого тарифы выше обычных, а с ростом числа домов нагрузка на сети увеличивается. Иногда потребителей становится слишком много, и происходят отключения. Когда мы поднимаем вопрос о создании отдельной линии, в акимате сообщают, что выделение финансовых средств рассматривается. Наиболее сложно — зимой и вечером, когда техника работает, сети часто перегружаются и свет гаснет. В такие моменты мы собираем дополнительное финансирование на оплату услуг электрика. Бытовая техника также часто выходит из строя, — рассказал житель садоводческого коллектива «Автомобилист» Турар Отаров.

Фото: Алтынай Cағындықова / Kazinform

По словам жителей, в 2019 году они собрали по 100 000 тенге с каждого и передали средства частному предпринимателю, который предлагал свои услуги по электроснабжению. Позже он запросил дополнительные деньги на установку трансформатора, однако жители не стали ему доверять. Со временем, когда было решено возобновить работы, выяснилось, что опоры линий электропередачи находятся в непригодном состоянии. Работы теперь необходимо начинать заново.

— Электричество часто отключается. Иногда его нет по пять-восемь часов. Зимой это особенно тяжело. Из-за постоянных отключений техника часто ломается, — сообщил Сакен Сагин.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

По словам Гульсары Торешовой, с каждым годом увеличиваются нагрузки на сети и растет риск аварий.

Пресс-служба акима Актобе сообщила, что с жителями садоводческого коллектива «Автомобилист» проводилось несколько встреч. Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства совместно с местными жителями обсудил вопрос принятия трансформатора на городской баланс.

— Электрические сети находятся в частной собственности. Председатель садоводческого коллектива категорически отказался передавать их в собственность города. Спорные вопросы между жителями и председателем должны решаться в рамках законодательства, что специалисты разъяснили населению. Тем не менее, были изучены возможные пути обеспечения этой территории качественным электроснабжением. В результате строительным отделом разрабатывается проект «Город Актобе, жилой массив Акжар-2, Взрывпром, Автомобилист АТП ПГО (вторая очередь)». Проектировщик завершает работу и в ближайшее время передаст проект на государственную экспертизу. После получения положительного заключения будет запрошено финансирование из бюджета для проведения строительно-монтажных работ. Реализация этого проекта обеспечит жителей этой территории качественным электричеством, — сообщили в пресс-службе акима города.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Заявления садоводческих коллективов, чьи сети остались бесхозными, либо тех, кто намерен передать их акимату, рассматриваются в установленном порядке. В прошлом году 35 трансформаторов, обеспечивавших электроснабжение таких коллективов, были приняты на баланс акимата, после чего обслуживание было передано электроснабжающей компании.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

— Большинство председателей садоводческих коллективов отказываются передавать в собственность города объекты, находящиеся в частной собственности. В случае бесхозных объектов жители должны самостоятельно подать заявление о передаче. Этот процесс требует времени. Для официального признания объекта бесхозным необходимо обращение в суд. Если в течение одного года владелец не будет установлен, суд принимает решение о передаче объекта на баланс города, — сообщили в акимате Актобе.

Отметим, что в Казахстане к 2027 году внутренняя потребность в электрической энергии будет полностью обеспечена.