В Актобе аварийный дом не могут снести из-за залога в банке

Как сообщили в пресс-службе акима города Актобе, дома № 39 «К» и № 40 «К» в микрорайоне Есет батыр Алматинского района остаются пустыми на протяжении двух лет. Строительная компания, возводившая эти дома в рамках государственной программы «Нурлы жер», допустила серьёзные нарушения. В прошлом году руководители этой компании, а также сотрудники технического надзора были осуждены. Суд приговорил их к срокам лишения свободы — 5 и 6 лет соответственно.

После вступления приговора в законную силу городской отдел строительства должен был передать оба дома на баланс отдела жилищных отношений.

Фото: Алтынай Сагындыкова

— Квартиры находились в залоге в банках и других финансовых организациях. Проверка документов по каждой квартире и их полное освобождение от залога оказались непростой задачей. Совсем недавно документы на один из домов были полностью оформлены, и он официально передан на баланс городского отдела жилищных отношений. Теперь этот отдел готовит обращение в городской отдел экономики и финансов. После получения обращения будет издано соответствующее распоряжение, согласно которому дом перейдёт на баланс строительного отдела. Далее начнётся оформление документов на снос здания. Однако в другом доме одна квартира всё ещё числится в залоге у банка. В настоящее время над этим вопросом работают юристы, — пояснили в пресс-службе акима города Актобе.

Ранее сообщалось, что 220 жителей ветхих домов переселили в новые квартиры в Алматы.