220 жителей ветхих домов переселили в новые квартиры в Алматы

Как сообщили в акимате, переселение осуществлено дочерней организацией АО «СПК «Алматы, а также инвесторами в рамках реализации «Программы реновации жилища города Алматы до 2030 года».

Алматинцы получили новое жилье по принципу «комната за комнату» либо денежную компенсацию по рыночной стоимости их прежней недвижимости. Все квартиры в рамках программы реновации передаются в чистовой отделке. В них проведен интернет, установлены противопожарная сигнализация, сантехника, фаянс, а также газовые либо электрические плиты.

Фото: акимат

За указанный период наибольшее количество жителей переселили в Турксибском районе – 99 человек, в Алмалинском – 57, в Жетысуском – 32, в Ауэзовском – 20, в Бостандыкском – 7, в Алатауском – 3 и Медеуском – 2.

В соответствии с программой переселение и снос зданий осуществляются только при согласии всех собственников. Для людей с особыми потребностями предусмотрены квартиры на первых этажах или в домах, оборудованных лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Особое внимание уделяется сносу каркасно-камышитовых построек, а также зданий, расположенных в зонах тектонических разломов для обеспечения безопасности жителей города.

При отказе от предложенных вариантов переселения собственники сохраняют право остаться в ветхом жилье, но несут ответственность за потенциальные риски проживания.

Всего до конца года силами «Предприятия капитального строительства» и инвесторов планируется обеспечить новым жильем свыше 600 человек.

До 2030 года в мегаполисе планируется сократить количество ветхих домов с 1366 до 690, что позволит переселить около 7500 собственников в современные квартиры.

Программа реновации жилища Алматы до 2030 года», разработанная акиматом города, утверждена маслихатом в ноябре 2024 года. Администратором программы выступает АО «СПК «Алматы», уполномоченной организацией — ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы».

Ранее сообщалось, что до 2030 года в Алматы планируется обновить не менее 676 ветхих домов.