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    22:24, 11 Июль 2025 | GMT +5

    220 жителей ветхих домов переселили в новые квартиры в Алматы

    За первое полугодие 220 собственников ветхого жилья в Алматы переехали в новые благоустроенные квартиры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    220 жителей ветхих домов переселили в новые квартиры в Алматы
    Фото: акимат

    Как сообщили в акимате, переселение осуществлено дочерней организацией АО «СПК «Алматы, а также инвесторами в рамках реализации «Программы реновации жилища города Алматы до 2030 года».

    Алматинцы получили новое жилье по принципу «комната за комнату» либо денежную компенсацию по рыночной стоимости их прежней недвижимости. Все квартиры в рамках программы реновации передаются в чистовой отделке. В них проведен интернет, установлены противопожарная сигнализация, сантехника, фаянс, а также газовые либо электрические плиты.

    220 жителей ветхих домов переселили в новые квартиры в Алматы
    Фото: акимат

    За указанный период наибольшее количество жителей переселили в Турксибском районе – 99 человек, в Алмалинском – 57, в Жетысуском – 32, в Ауэзовском – 20, в Бостандыкском – 7, в Алатауском – 3 и Медеуском – 2.

    В соответствии с программой переселение и снос зданий осуществляются только при согласии всех собственников. Для людей с особыми потребностями предусмотрены квартиры на первых этажах или в домах, оборудованных лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Особое внимание уделяется сносу каркасно-камышитовых построек, а также зданий, расположенных в зонах тектонических разломов для обеспечения безопасности жителей города.

    • При отказе от предложенных вариантов переселения собственники сохраняют право остаться в ветхом жилье, но несут ответственность за потенциальные риски проживания.
    • Всего до конца года силами «Предприятия капитального строительства» и инвесторов планируется обеспечить новым жильем свыше 600 человек.
    • До 2030 года в мегаполисе планируется сократить количество ветхих домов с 1366 до 690, что позволит переселить около 7500 собственников в современные квартиры.

    Программа реновации жилища Алматы до 2030 года», разработанная акиматом города, утверждена маслихатом в ноябре 2024 года. Администратором программы выступает АО «СПК «Алматы», уполномоченной организацией — ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы».

    Ранее сообщалось, что до 2030 года в Алматы планируется обновить не менее 676 ветхих домов. 

    Теги:
    Снос Жилье Алматы Переселение
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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