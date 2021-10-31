В Аксу при пожаре в жилом доме обнаружено тело пенсионера

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошёл в жилом доме в селе Калкаман под городом Аксу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«30 октября, в 17:30, на пульт «101» поступило сообщение о том, что в Аксу, в селе Калкаман, горит квартира в трёхэтажном жилом доме, - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. - На втором этаже, в трёхкомнатной квартире, в зальном помещении, происходило горение домашних вещей, мебели и бытовой техники на общей площади 15 квадратных метров».

К месту вызова были направлены силы и средства пожарного поста номер 13 службы пожаротушения ДЧС Павлодарской области посёлка Калкаман, отметил источник.

«В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины, 1949 года рождения без признаков жизни. Самостоятельно эвакуировались до приезда пожарного подразделения 15 человек, из них 2 детей», - рассказали в ведомстве.

Пожар был ликвидирован в 18:07 часов. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение людей с огнём, дополнили в пресс-службе департамента. На месте работали 2 человека личного состава и 1 единица техники, испытательная пожарная лаборатория, отдел по ЧС города Аксу ДЧС Павлодарской области.

Фото и видео ДЧС Павлодарской области.