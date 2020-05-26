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В Аксае строят Центр дошкольного и дополнительного образования

26 Мая 2020 14:11
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В Аксае строят Центр дошкольного и дополнительного образования

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Аксае за счет частных инвестиций строят Центр дошкольного и дополнительного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Частную школу – Центр дошкольного и дополнительного образования, которую бизнесмен Нурсултан Дарханов строит на свои средства, планируется сдать в эксплуатацию на следующий год. По проекту в здании будет детский сад на 120 мест со спортзалом, бассейном, а также начальная школа с русским и казахским языком обучения с полным комплексом дополнительного образования.


«Планируем закончить строительство на следующий год, на 60% уже выполнили объем работ. Вложили порядка 500 млн тенге, всего будет затрачен 1 млрд 200 млн тенге», – пояснил директор ТОО «Батыс өндіріс-құрылыс сервисі» Н.Дарханов.

Также в районном центре идет капитальный ремонт в Аксайской средней школе №3. В новом учебном году 1408 учащимся школы не придется уже мерзнуть и испытывать неудобства в холодное время года. Капитальный ремонт здания проводит ТОО «Жайык жарыгы». В комплекс сооружений входят трехэтажное здание школы, теплица, спортзал и прилегающая территория общей площадью 2.5 гектаров.


По словам директора школы Гумара Ажигалиева, в первоначальном проекте не были заложены средства на вентиляцию, пожарную безопасность, фасад здания, но по внутренним работам есть возможность сэкономить средства, поэтому сэкономленные деньги пойдут на эти работы.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Строительство,
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Автор:

Аида Галиева

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