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В Акорде и «Үкімет үйі» прошли совещания с членами рабочей группы Нацсовета

17 Октября 2019 12:30
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В Акорде и «Үкімет үйі» прошли совещания с членами рабочей группы Нацсовета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Нацсовета прошло несколько мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал советника Президента РК Ерлана Карина.

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16 октября под председательством заместителя руководителя Администрации Президента Тимура Сулейменова в Акорде состоялось очередное совещание с членами рабочей группы Нацсовета по экономическим вопросам. Повестку обсуждения составили темы поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствования земельной реформы и квазигосударственного сектора. В совещании приняли участие также представители министерств финансов, национальной экономики, сельского хозяйства и фондов «СамрукКазына», «Байтерек» и «КазАгро», а также НПП «Атамекен».

В «Үкімет үйі» вице-премьер Бердибек Сапарбаев провел обсуждение предложений членов рабочей группы Нацсовета по социально-культурным вопросам. На рассмотрение были вынесены вопросы развития человеческого капитала, образования, здравоохранения и культуры.

Благодаря этим встречам происходит обмен мнениями и сближение позиций общественности и госорганов по актуальным вопросам развития. По многим вопросам вырабатывается единое понимание.

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Ключевые слова: Нацсовет-2019,
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