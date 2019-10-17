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В Акорде и «Үкімет үйі» прошли совещания с членами рабочей группы Нацсовета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Нацсовета прошло несколько мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал советника Президента РК Ерлана Карина.
16 октября под председательством заместителя руководителя Администрации Президента Тимура Сулейменова в Акорде состоялось очередное совещание с членами рабочей группы Нацсовета по экономическим вопросам. Повестку обсуждения составили темы поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствования земельной реформы и квазигосударственного сектора. В совещании приняли участие также представители министерств финансов, национальной экономики, сельского хозяйства и фондов «СамрукКазына», «Байтерек» и «КазАгро», а также НПП «Атамекен».
В «Үкімет үйі» вице-премьер Бердибек Сапарбаев провел обсуждение предложений членов рабочей группы Нацсовета по социально-культурным вопросам. На рассмотрение были вынесены вопросы развития человеческого капитала, образования, здравоохранения и культуры.
Благодаря этим встречам происходит обмен мнениями и сближение позиций общественности и госорганов по актуальным вопросам развития. По многим вопросам вырабатывается единое понимание.
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