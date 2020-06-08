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вчера 21:54
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В Акмолинской области завершена посевная кампания
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аграрии Акмолинской области завершили весенне-посевную кампанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.
По информации управления сельского хозяйства, большая часть посевных площадей отведена на зерновые и зернобобовые культуры, это – 4,4 млн. га.. В целом, территория ярового сева в области составляет 4,9 млн. га.
Несмотря на сложные условия, связанные с чрезвычайным положением, сельхозтоваропроизводителями региона работа завершена в запланированные сроки.
Впереди им предстоит не менее ответственная работа - уход за посевами и обработка полей, борьба с вредителями растений, заготовка кормов и осенняя страда.
По словам руководителя ведомства Димаша Таласбаева, в области для проведения весенне-полевых работ в области выделено 68 тысяч тонн гарантированного дизельного топлива по удешевленной цене.
«Следует отметить, что благодаря государственной поддержке за последние годы наблюдается устойчивая тенденция получения стабильного урожая сельскохозяйственных культур», - подчеркнул Димаш Таласбаев.
К слову, в посевной участвовало свыше 14 тысяч тракторов, 16 тысяч зерновых сеялок и свыше 1,2 тысячи современных посевных комплексов. Под посев 2020 года засыпано около 527 тысяч тонн семян.
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