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В Акмолинской области завершена посевная кампания

8 Июня 2020 19:53
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В Акмолинской области завершена посевная кампания

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аграрии Акмолинской области завершили весенне-посевную кампанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации управления сельского хозяйства, большая часть посевных площадей отведена на зерновые и зернобобовые культуры, это – 4,4 млн. га.. В целом, территория ярового сева в области составляет 4,9 млн. га.

Несмотря на сложные условия, связанные с чрезвычайным положением, сельхозтоваропроизводителями региона работа завершена в запланированные сроки.

Впереди им предстоит не менее ответственная работа - уход за посевами и обработка полей, борьба с вредителями растений, заготовка кормов и осенняя страда.

По словам руководителя ведомства Димаша Таласбаева, в области для проведения весенне-полевых работ в области выделено 68 тысяч тонн гарантированного дизельного топлива по удешевленной цене.

«Следует отметить, что благодаря государственной поддержке за последние годы наблюдается устойчивая тенденция получения стабильного урожая сельскохозяйственных культур», - подчеркнул Димаш Таласбаев.

К слову, в посевной участвовало свыше 14 тысяч тракторов, 16 тысяч зерновых сеялок и свыше 1,2 тысячи современных посевных комплексов. Под посев 2020 года засыпано около 527 тысяч тонн семян.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Сельское хозяйство,
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