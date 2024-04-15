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    22:49, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В Акмолинской области затопило дорогу

    Перелив талых вод на двух трассах произошел в Казахстане
    Фото: скрин видео QazAvtoJol

    По данным КазАвтоЖол, 14 апреля из-за поднятия уровня талых вод и перелива на проезжую часть, временно закрыто движение для всех видов транспорта на дороге республиканского значения, передает агентство Kazinform.

    - 14 апреля в 21:00 в Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги «Кокшетау-Атбасар» от километра 120 до километра 184, на участке от поселка Максимовка до города Атбасар, - говорится в сообщении.

    Ранее КазАвтоЖол открыл движение на дороге Атырау-Доссор-Кульсары-Актау.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Акмолинская область
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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