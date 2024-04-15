В Акмолинской области затопило дорогу

По данным КазАвтоЖол, 14 апреля из-за поднятия уровня талых вод и перелива на проезжую часть, временно закрыто движение для всех видов транспорта на дороге республиканского значения, передает агентство Kazinform.

- 14 апреля в 21:00 в Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги «Кокшетау-Атбасар» от километра 120 до километра 184, на участке от поселка Максимовка до города Атбасар, - говорится в сообщении.