Открыто движение на дороге Атырау-Доссор-Кульсары-Актау

По данным КазАвтоЖол, открыто движение на автодорогае в Кульсары, передает агентство Kazinform.

— Сообщаем об открытии движения со стороны Атырауской области на автомобильной дороге Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау км. 4-110, участок п. Доссор-Кульсары, — гвоорится в сообщении.

12 апреля сообщалось, что зз-за размытия участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств застряли в близ Кульсары.