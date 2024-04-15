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    20:40, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Открыто движение на дороге Атырау-Доссор-Кульсары-Актау

    дорога
    Фото: кадр из видео

    По данным КазАвтоЖол, открыто движение на автодорогае в Кульсары, передает агентство Kazinform.

    — Сообщаем об открытии движения со стороны Атырауской области на автомобильной дороге Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау км. 4-110, участок п. Доссор-Кульсары, — гвоорится в сообщении.

    12 апреля сообщалось, что зз-за размытия участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств застряли в близ Кульсары.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Кульсары КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Видео
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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