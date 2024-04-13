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    18:35, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Застрявшие близ Кульсары фуры планируют перенаправить через Узбекистан

    Фуры
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Министерство транспорта Казахстана договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Из-за размытия участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 автотранспортных средств, в том числе 16 отечественных, 51 - иностранное.

    - В связи с этим в настоящее время Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских автотранспортных средств транзитом по территории Узбекистана из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях.

    О ситуации на указанном участке дороги и сроках восстановительных работ министерство сообщит дополнительно.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Министерство транспорта РК Транспорт Узбекистан Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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