Застрявшие близ Кульсары фуры планируют перенаправить через Узбекистан

Министерство транспорта Казахстана договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из-за размытия участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 автотранспортных средств, в том числе 16 отечественных, 51 - иностранное.

- В связи с этим в настоящее время Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских автотранспортных средств транзитом по территории Узбекистана из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях.

О ситуации на указанном участке дороги и сроках восстановительных работ министерство сообщит дополнительно.