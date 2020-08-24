В Акмолинской области внедрены инновационные технологии в животноводстве

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области наряду с производством зерна большое внимание уделяется развитию и отрасли животноводства. Так, благодаря государственной поддержке, в регионе ежегодно отмечается рост численности сельскохозяйственных животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Данная отрасль развивается по двум приоритетным направлениям - мясному и молочному.

По информации управления сельского хозяйства Акмолинской области, в этом году в регионе создано 27 мясных ферм, приобретено более 2 тысяч голов племенного крупнорогатого скота, из них 19 ферм находятся в работе на данный момент. В области также функционирует порядка 9 молочно-товарных ферм мощностью более 1,6 тысяч голов. До конца года эти цифры должны возрасти до 18 ферм с поголовьем в 2,5 тысячи.

Новая ферма ТОО «Милк проджект», расположенная в Зерендинском районе, рассчитана на 200 голов. Предприятие приступило к работе раньше запланированного срока.

Первые обитатели фермы - 99 высокоудойных коров голштинской породы, завезенные в мае из Голландии, уже успешно акклиматизировались.

По словам ветеринарного врача ТОО Дмитрия Степина, ферма оснащена современной израильской технологией.

«Все процессы у нас автоматизированы и осуществляются через единый центр пультового управления. Например, система полностью позволяет контролировать состояние животного, при этом ветврач каждое утро получает информацию о буренке, управляет их питанием и другими процессами», - рассказал специалист.

Также инновационные технологии предусмотрены в получении молока. Интеллектуальная система «умного доения» обеспечивает стимуляцию вымени, точный замер удоя и автоматический сьем доильного аппарата.

В ближайших планах компании - достичь мощности до 350-400 голов КРС и увеличить их продуктивность до 6 тысяч молока в год.

В целом, в области до 2023 года запланировано создать 700 новых мясных ферм с приобретением 35 тыс. голов маточного поголовья.