В Акмолинской области выявили 28 тысяч нарушений, связанных с мусором

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в Акмолинской области проводится масштабная работа в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

За последние два года стражи порядка выявили порядка 28 тысяч административных правонарушений, связанных с незаконным выбросом мусора, строительных отходов и сливом нечистот в неположенных местах.

Ежедневно полицейские проводят рейды, проверяют проблемные участки и выявляют нарушителей как в населенных пунктах, так и на окраинах городов и сел. Для этого созданы 189 мобильных групп, в состав которых вошли 490 сотрудников полиции.

— Особое внимание уделяется фактам незаконного слива жидких отходов. Так, за два года выявлены 83 ассенизаторские машины, водители которых сливали нечистоты вне специальных полигонов. Кроме того, пресечена деятельность 69 большегрузных автомобилей, осуществлявших незаконный выброс твердо-бытовых и строительных отходов, — отметили в ведомстве.

К административной ответственности привлечены 95 юридических лиц. Выявлено 19 перевозчиков, занимавшихся транспортировкой отходов с нарушением экологических требований.

Как добавили в полиции, только с начала текущего года уже зарегистрировано около четырех тысяч подобных нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что представителей акиматов и коммунальных служб наказали за стихийные свалки.