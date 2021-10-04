В Акмолинской области стартовал марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны в регионе запущен марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» по демонстрации достижений аулов. Проект начался с проведения в районах выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции отечественных производителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Данный марафон будет проходить в районных центрах, сельских округах, аулах, селах и поселках области в течение октября.

Основные цели проекта - демонстрация достижений аулов, сел, поселков за годы Независимости, устойчивое развитие сельских населенных пунктов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

На днях выставка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей прошла в Аршалынском районе.

Как отметили в пресс-службе акимата района, на сельскохозяйственной ярмарке, организованной на центральной площади поселка Аршалы, жители смогли приобрести по сниженным ценам мясную и молочную продукцию, овощи, мед и другие изделия. Большим спросом пользовались зерноотходы, ячмень, овес, сено и солома.

На ярмарке была представлена продукция местных крупных предприятий - ТОО «Агрофирма «Поиск», ТОО «Николаевское», ПК «Ижевский», КХ «Балашов», «Питковский» и других.

Особое внимание на мероприятии уделялось людям старшего возраста, для которых были предусмотрены особые скидки.

«Я купила творог из цельного молока, сливочное масло хорошего качества по приемлемым ценам. Подобные ярмарки дают возможность жителям запастись на зиму необходимыми продуктами питания. Это удобно и тем, что все необходимое можно приобрести в одном месте», - поделилась жительница поселка Райкуль Закумбаева.

К слову, в рамках марафона «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» в области пройдет ряд различных мероприятий. В их числе встречи активной молодежи с фермерами, руководителями крестьянских хозяйств, передовиками агропромышленного комплекса, конкурс рисунков в социальных сетях «Ауыл – ел бесігі», открытые уроки в организациях образования, фотовыставки о достижениях районов и городов в сфере сельского хозяйства за годы Независимости.