В Акмолинской области реализуется проект «Ауыл - ел бесігі»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Власти Акмолинской области приступили к реализации проекта «Ауыл - ел бесігі», призванного модернизировать социальную среду сельских территорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

В регионе уже определены 208 перспективных населенных пунктов, в трех из них уже начались преобразования. К примеру, в селе Астраханка осуществляется 6 начинаний, в рамках которых предусмотрены ремонт учреждений образования, районного дома культуры, улично-дорожной сети, реконструкция системы водоснабжения и строительство котельной и тепловых сетей.

Поручение Елбасы по строительству не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов послужило импульсом для повышения доступности массового спорта и спортивных сооружений в сельской местности. Уже в этом году в поселке Аршалы начнется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

Все большее значение для развития туристского кластера в регионе обретает Зерендинский район, известный своим богатым культурно-историческим наследием и уникальным природным ландшафтом. Здесь предусмотрены 10 проектов по ремонту улично-дорожной сети, районного дома культуры, реконструкции автомобильной дороги, водопроводных сетей и водонапорной башни, замене и установке котлоагрегатов в центральной котельной села Зеренда.

Всего в этом году на воплощение проекта «Ауыл - ел бесігі» выделено более 2,7 млрд тенге, в перспективе - создание более 100 новых рабочих мест.