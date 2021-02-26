В Акмолинской области реализация жилищных  программ набирает обороты

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области реализуется ряд государственных программ, направленных для решения задач по обеспечению населения жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации управления строительства, в рамках программы «Нурлы жер» ведется строительство 48 многоквартирных домов, из которых 28 сдадут в эксплуатацию в этом году.

«Новые проекты в этом году планируются в Аккольском районе: 45-квартирный дом для социально-уязвимых слоев населения, 36-квартирный в Шортандинском районе, в Кокшетау 4 дома. В 2021 году планируем ввод 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 38,9 тыс. кв. м или 594 квартиры», - отметили в ведомстве.

Отметим, новостройки, предназначенные для детей-сирот, многодетных матерей и других социально уязвимых слоев населения возведут в Кокшетау, Аккольском, Буландинском, Ерейментауском, Целиноградском, Егиндыкольском, Шортандинском районах, в районе Биржан Сал и в г. Степногорск. В целом по госпрограмме в 2021 году планируется ввести 616 тысяч квадратных метров жилья.

Наряду с этим, в Акмолинской области реализуется программа «7-20-25, Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Сегодня регион занимает пятое место в реализации данной программы. Из поступивших 1663 заявок одобрено и выдано уже 1224 займа на сумму более 11,2 млрд. тенге.

К слову, в области отмечается положительная динамика по вводу жилья. По итогам 2020 года введено в эксплуатацию 574 тысячи квадратных метров жилья - порядка 5000 квартир.