РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области реализация жилищных  программ набирает обороты

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области реализуется ряд государственных программ, направленных для решения задач по обеспечению населения жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    По информации управления строительства, в рамках программы «Нурлы жер» ведется строительство 48 многоквартирных домов, из которых 28 сдадут в эксплуатацию в этом году.

    «Новые проекты в этом году планируются в Аккольском районе: 45-квартирный дом для социально-уязвимых слоев населения, 36-квартирный в Шортандинском районе, в Кокшетау 4 дома. В 2021 году планируем ввод 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 38,9 тыс. кв. м или 594 квартиры», - отметили в ведомстве.

    Отметим, новостройки, предназначенные для детей-сирот, многодетных матерей и других социально уязвимых слоев населения возведут в Кокшетау, Аккольском, Буландинском, Ерейментауском, Целиноградском, Егиндыкольском, Шортандинском районах, в районе Биржан Сал и в г. Степногорск. В целом по госпрограмме в 2021 году планируется ввести 616 тысяч квадратных метров жилья.

    Наряду с этим, в Акмолинской области реализуется программа «7-20-25, Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». Сегодня регион занимает пятое место в реализации данной программы. Из поступивших 1663 заявок одобрено и выдано уже 1224 займа на сумму более 11,2 млрд. тенге.

    К слову, в области отмечается положительная динамика по вводу жилья. По итогам 2020 года введено в эксплуатацию 574 тысячи квадратных метров жилья - порядка 5000 квартир.


    Теги:
    Жилье Строительство Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!