В Акмолинской области продолжается реконструкция водопроводных сетей
На родине прославленного поэта Биржан сала этому вопросу придается особое значение. В селе Ульги, где проживает 1 042 жителя, уже разработан проект на реконструкцию водопроводных сетей. Общая протяженность водовода внутрипоселковых сетей составляет 23,5 км. По завершению всех намеченных плановых работ к централизованной системе водоснабжения будет подключено 274 двора.
«Для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды на территории водоочистных сооружений предусмотрена установка двух железобетонных резервуаров чистой воды общим объемом 700 куб. м. Проведены конкурсные процедуры», - проинформировал руководитель отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Канат Иманкулов.
Кроме этого села, в орбите внимания местных властей - еще дополнительно 9 сел района, где будут установлены пункты раздачи воды для улучшения качества жизни сельчан.
К слову, в области по итогам 2020 года реализовано 62 проекта по строительству и ремонту систем водоснабжения в 54 населенных пунктах. Всего по области централизованным водоснабжением охвачено 380 населенных пунктов, децентрализованным – 207.