В Акмолинской области продолжается реконструкция водопроводных сетей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается работа по обеспечению качественной питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

На родине прославленного поэта Биржан сала этому вопросу придается особое значение. В селе Ульги, где проживает 1 042 жителя, уже разработан проект на реконструкцию водопроводных сетей. Общая протяженность водовода внутрипоселковых сетей составляет 23,5 км. По завершению всех намеченных плановых работ к централизованной системе водоснабжения будет подключено 274 двора.

«Для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды на территории водоочистных сооружений предусмотрена установка двух железобетонных резервуаров чистой воды общим объемом 700 куб. м. Проведены конкурсные процедуры», - проинформировал руководитель отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Канат Иманкулов.

Кроме этого села, в орбите внимания местных властей - еще дополнительно 9 сел района, где будут установлены пункты раздачи воды для улучшения качества жизни сельчан.

К слову, в области по итогам 2020 года реализовано 62 проекта по строительству и ремонту систем водоснабжения в 54 населенных пунктах. Всего по области централизованным водоснабжением охвачено 380 населенных пунктов, децентрализованным – 207.