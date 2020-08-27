В Акмолинской области начались мероприятия, посвященные Дню Конституции
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области планируется провести около трех тысяч мероприятий, посвященных Дню Конституции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.
Начавшаяся пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в проведение общественных мероприятий.
В предверии Дня Конституции в Акмолинской области начались мероприятия в онлайн-режиме, среди которых мультимедийные выставки «Конституция – Основной Закон страны», онлайн-концерты, конкурс патриотических песен, интернет-конкурсы, конференции и другое. Всего в регионе планируется провести порядка трех тысяч мероприятий.
Череду праздничных мероприятий открыл областной центр, в котором прошло онлайн-чтение свода законов Великой степи «Жеті жарғы», направленное на воспитание правовой культуры и изучение истории древнего Казахстана. Организатором мероприятия выступила городская библиотека.
По словам руководителя отдела культуры областного центра Айгуль Сабитовой, мероприятие приурочено к 25-летию Конституции.
«Свод законов «Жеті жарғы» - это фактическая Конституция в истории казахского правового ханства. Знакомство с данным произведением познавательно особенно для молодежи. В перспективе мы хотим продолжить работу с данным форматом», - отметила Айгуль Сабитова.
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