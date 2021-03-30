РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:01, 30 Март 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области началась подготовка к посевной кампании

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские аграрии начали подготовку к посевной кампании. По предварительной структуре посевных площадей яровой сев в регионе планируется провести на площади 4,9 млн га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    Главной сельскохозяйственной культурой полей традиционно станет яровая пшеница.

    Как сообщили в управлении сельского хозяйства, организованное проведение весенне-полевых работ является одним из главных факторов получения богатого урожая.

    «В области выделено 70 тысяч тонн гарантированного дизельного топлива по удешевленной цене. В целом, готовность сельскохозяйственной техники составляет 98%. Приобретено 133 единицы техники», - рассказали в ведомстве.

    Особое внимание уделяется вопросу подготовки семян и работе с удобрениями. Сегодня в области проводится полный анализ более 450 тысяч тонн семян в аккредитованных лабораториях. Заключены договора на поставку минеральных удобрений.

    Своими планами о будущей посевной поделился директор ТОО «Темирлан» Жаркаинского района Ерлан Алин.

    «В этом году у нас поставлена задача засеять культуры на площади 45 тысяч га. Из них более 41 тысячи га будет отведено для пшеницы, 3 тысячи га придутся на посев ячменя и по 200 га будет засеяно овсом и гречихой. Посевные работы планируем начать в середине мая», - рассказал предприниматель.

    Фермерам оказывается государственная поддержка в виде удешевленного кредита под 5% годовых по программе «Кен Дала». Земледельцы могут рассчитывать на сумму 17 млрд тенге, выделенных для поддержки аграриев.

    К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 4,9 млн га, из которых 4,5 млн га займут зернобобовые культуры, 216 тысяч га - масличные, 200 тысяч га - яровые, 15,6 тысячи га - картофель и более 3,4 тысячи га - овощи.


    Теги:
    Сельское хозяйство Акимат Акмолинская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!