В Акмолинской области началась подготовка к посевной кампании

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские аграрии начали подготовку к посевной кампании. По предварительной структуре посевных площадей яровой сев в регионе планируется провести на площади 4,9 млн га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Главной сельскохозяйственной культурой полей традиционно станет яровая пшеница.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, организованное проведение весенне-полевых работ является одним из главных факторов получения богатого урожая.

«В области выделено 70 тысяч тонн гарантированного дизельного топлива по удешевленной цене. В целом, готовность сельскохозяйственной техники составляет 98%. Приобретено 133 единицы техники», - рассказали в ведомстве.

Особое внимание уделяется вопросу подготовки семян и работе с удобрениями. Сегодня в области проводится полный анализ более 450 тысяч тонн семян в аккредитованных лабораториях. Заключены договора на поставку минеральных удобрений.

Своими планами о будущей посевной поделился директор ТОО «Темирлан» Жаркаинского района Ерлан Алин.

«В этом году у нас поставлена задача засеять культуры на площади 45 тысяч га. Из них более 41 тысячи га будет отведено для пшеницы, 3 тысячи га придутся на посев ячменя и по 200 га будет засеяно овсом и гречихой. Посевные работы планируем начать в середине мая», - рассказал предприниматель.

Фермерам оказывается государственная поддержка в виде удешевленного кредита под 5% годовых по программе «Кен Дала». Земледельцы могут рассчитывать на сумму 17 млрд тенге, выделенных для поддержки аграриев.

К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 4,9 млн га, из которых 4,5 млн га займут зернобобовые культуры, 216 тысяч га - масличные, 200 тысяч га - яровые, 15,6 тысячи га - картофель и более 3,4 тысячи га - овощи.