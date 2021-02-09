В Акмолинской области капитально отремонтируют 59 км автодороги Екатеринбург – Алматы

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Акмолинской области капитально отремонтируют 59 километров автодороги Екатеринбург – Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Речь идет о двух объектах: км 856-913 и «Устройство автоматизированного весового оборудования на автомобильной дороге республиканского значения 1232-1247 автодороги «Екатеринбург – Алматы». Планируемый срок окончания работ на двух объектах – 2023 год.

«Согласно проектам, дорожники выполнят замену конструктивных слоев дорожной одежды, установят новые барьерные ограждения, поменяют остановочные павильоны, заменят водопропускные трубы, переустроят линии электропередачи», - детализировали в компании.

Кроме того, в текущем году начата разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту моста на автодороге Жаксы – Есиль – Бузулук, км 80+900.

Еще одним новым автодорожным проектом в Акмолинской области являются участки автодороги Нур-Султан – Аркалык – Торгай – Ергиз – Шалкар - Кандыагаш коридора Центр - Запад. В настоящее время ведется разработка ПСД, после чего дорожники приступят к фактической реализации проекта.

«Стоит отметить, в 2020 году дорожники Акмолинской области завершили реконструкцию 6,5-километрового участка автодороги Нур-Султан - Петропавловск, через город Кокшетау, работами по среднему ремонту охватили 96 километров, построили 6 новых объектов придорожного сервиса. При этом в 2020 году количество жертв ДТП в Акмолинской области снизилось на 24%», - сообщили в «ҚазАвтоЖоле».