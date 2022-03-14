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В акимате ЗКО опровергли слухи о наплыве туристов из России

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Марта 2022, 21:27
В акимате ЗКО опровергли слухи о наплыве туристов из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение, в котором говорится о том, что в последние недели в Уральск прибыло очень много людей из России. Автор утверждает, что они снимают в городе жилье, но цели их пребывания в Казахстане неизвестны. Из сообщения следует, что такой наплыв туристов может быть связан с конфликтом между Россией и Украиной. Это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в акимате Западно-Казахстанской области.

«На данный момент наплыва туристов, пересекших границу из РФ в ЗКО, не наблюдается. Все пропускные пункты работают в стабильном режиме. Все лица, пересекающие границу, проходят полный контроль со стороны пограничников», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Призываем вас доверять только официальной информации! Проверить достоверность новости можно с помощью нашего портала. Отправляйте интересующую вас информацию в Telegram: t.me/stopfake_kz, или на WhatsApp-номер: +7 707 739 5599», - говорится на публикации.


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