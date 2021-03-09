В акимате Карагандинской области – новое назначение

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области назначен Абзал Жайлыбаев. До этого он работал в этом же управлении заместителем руководителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровых изменениях сообщил аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Абзал Жайлыбаев родился 8 июля 1982 года в посёлке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в налоговом комитете по Жанааркинскому району. Возглавлял отдел финансов Жанааркинского района. Был руководителем аппарата акима Жанааркинского района. Затем работал в аппарате акима Карагандинской области на различных должностях - начиная с главного инспектора и до заместителя руководителя аппарата.

С июня 2019 года по настоящее время был заместителем руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.