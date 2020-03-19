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В акимате Алматы опровергли рассылку об очагах заражения коронавирусом
19 Марта 2020 15:18
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы опровергли рассылку об очагах заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В рассылаемом в мессенджере сообщении говорится, что в микрорайонах Баганашыл, Алтай 1, на пересечении улиц Гоголя-Сейфуллина, Гоголя-Кунаева, ЖК «Сункар» есть очаги заражения коронавирусом.
Кроме того, указывались адреса, где якобы проживают зараженные. Руководитель пресс-службы Асет Мукажанов назвал эту информацию ложной.
Ранее сообщалось об изолировании жилого комплекса «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя.
Напомним, в Казахстане подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.
Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус,
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