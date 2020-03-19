В акимате Алматы опровергли рассылку об очагах заражения коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы опровергли рассылку об очагах заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рассылаемом в мессенджере сообщении говорится, что в микрорайонах Баганашыл, Алтай 1, на пересечении улиц Гоголя-Сейфуллина, Гоголя-Кунаева, ЖК «Сункар» есть очаги заражения коронавирусом.

Кроме того, указывались адреса, где якобы проживают зараженные. Руководитель пресс-службы Асет Мукажанов назвал эту информацию ложной.

Ранее сообщалось об изолировании жилого комплекса «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя.

Напомним, в Казахстане подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.