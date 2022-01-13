В акимате Алматы опровергли отставку акима Бакытжана Сагинтаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию об отставке акима города Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространяемая в соцсетях информация об отставке акима Алматы Бакытжана Сагинтаева не соответствует действительности. Аким города находится на рабочем месте, исполняя возложенные обязанности и решая вопросы скорейшего восстановления жизнедеятельности Алматы», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

В акимате недавно сообщили, что аким Алматы провел совещание с руководителями строительных компаний и обсудил вопросы восстановления разрушенных зданий и дальнейшего развития социальной инфраструктуры города.

Он сегодня также участвовал в проводах миротворческого контингента сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и выступил с речью. Аким заявил, что миротворцами проделана колоссальная работа и оказана помощь в поддержании правопорядка на закреплённых участках. Все это сыграло очень большую роль в стабилизации ситуации в городе Алматы.



