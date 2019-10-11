В акимате Алматы назвали, при каких условиях завершат пробивку проспекта Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Когда в Алматы завершат пробивку проспекта Абая на запад и закончат строительство транспортных развязок, рассказали в управлении городской мобильности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется строительство трех транспортных развязок. Четвертую мы только начинаем на Кульджинском тракте - улица Бухтарминская. По трем развязкам ситуация следующая: по Кульджинскому тракту на пересечении с улицей Рыскулова работы завершены. Готовность объекта составляет 95%. До конца октября планируем завершить благоустроительные работы, до конца года полностью ввести в эксплуатацию объект. По Рыскулова - Емцова временно работы приостановлены в связи с процедурой выкупа земельных участков. Это проблематичный вопрос, процесс идет, идет оценка, идут судебные разбирательства, в связи с чем работы не представляется возможным производить. По Сейфуллина-Жансугурова ситуация аналогична», - рассказал заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжаxан на брифинге о строительстве развязок и пробивку проспекта Абая.

Он отметил, что из республиканского бюджета в этом году деньги на выкуп земельных участков дополнительно выделены.

«По пробивке проспекта Абая работы продолжаются. На тех участках, где есть изъятие, где есть выкуп, работы продолжаются. Планируем в 2020 году завершить при условии, что полностью будут изъяты все участки», - уточнил он.