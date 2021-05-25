В акимате Алматы назвали места, разрешенные для прогулок с собаками

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы начали жаловаться на таблички, запрещающие вход в парки с собаками. В акимате рассказали, где и как нужно гулять с домашними животными в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, на сегодня в городе действуют «Правила содержания и выгула домашних собак и кошек», принятые решением маслихата Алматы в 2018 году.

В правилах регламентированы условия содержания домашних животных, необходимость проведения идентификации животных, ветеринарно-профилактических мероприятий, необходимость поводков/намордников при выгуле (определены породы собак, освобожденных от ношения намордников), определены места для выгула.

Согласно правилам на территории города не допускается:

1) выгуливать собак и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

2) выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях детских дошкольных и школьных заведений, лечебных учреждений, в местах, где установлены запрещающие знаки;

3) выгуливать собак на пляжах, купать и мыть животное в общественных местах купания, прудах, фонтанах, водоемах и водозаборах;

4) перевозить животное в закрытых багажных отсеках, а также оставлять без надзора в салоне автотранспорта с плотно закрытыми окнами.

На данный момент в городе предусмотрено восемь площадок, предназначенных для выгула собак по следующим адресам:

· В Ауэзовском районе: 8 мкр, 10 мкр, Райымбека 481Б

· В Бостандыкском районе: парк «Южный»

· В Алмалинском районе: парк им. Ганди

· В Жетысуском районе: Айнабулак-1

· В Турксибском районе: ул. Майбороды (уг. ул. Сейфуллина), роща Баума.

Кроме того, жители возмутились, что таблички с запрещающими знаками появились и в центральном парке города. В акимате поясняли, что это из-за многочисленных детских площадок, расположенных на территории парка.