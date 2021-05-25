РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:58, 25 Май 2021 | GMT +6

    В акимате Алматы назвали места, разрешенные для прогулок с собаками

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы начали жаловаться на таблички, запрещающие вход в парки с собаками. В акимате рассказали, где и как нужно гулять с домашними животными в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, на сегодня в городе действуют «Правила содержания и выгула домашних собак и кошек», принятые решением маслихата Алматы в 2018 году.

    В правилах регламентированы условия содержания домашних животных, необходимость проведения идентификации животных, ветеринарно-профилактических мероприятий, необходимость поводков/намордников при выгуле (определены породы собак, освобожденных от ношения намордников), определены места для выгула.

    Согласно правилам на территории города не допускается:

    1) выгуливать собак и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

    2) выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях детских дошкольных и школьных заведений, лечебных учреждений, в местах, где установлены запрещающие знаки;

    3) выгуливать собак на пляжах, купать и мыть животное в общественных местах купания, прудах, фонтанах, водоемах и водозаборах;

    4) перевозить животное в закрытых багажных отсеках, а также оставлять без надзора в салоне автотранспорта с плотно закрытыми окнами.

    На данный момент в городе предусмотрено восемь площадок, предназначенных для выгула собак по следующим адресам:

    · В Ауэзовском районе: 8 мкр, 10 мкр, Райымбека 481Б

    · В Бостандыкском районе: парк «Южный»

    · В Алмалинском районе: парк им. Ганди

    · В Жетысуском районе: Айнабулак-1

    · В Турксибском районе: ул. Майбороды (уг. ул. Сейфуллина), роща Баума.

    Кроме того, жители возмутились, что таблички с запрещающими знаками появились и в центральном парке города. В акимате поясняли, что это из-за многочисленных детских площадок, расположенных на территории парка.


    Теги:
    Акимат Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Сегодня, 17:52
    В Экибастузе директор школы получил звонок о бомбе
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!