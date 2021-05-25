В акимате Алматы назвали места, разрешенные для прогулок с собаками
По данным акимата, на сегодня в городе действуют «Правила содержания и выгула домашних собак и кошек», принятые решением маслихата Алматы в 2018 году.
В правилах регламентированы условия содержания домашних животных, необходимость проведения идентификации животных, ветеринарно-профилактических мероприятий, необходимость поводков/намордников при выгуле (определены породы собак, освобожденных от ношения намордников), определены места для выгула.
Согласно правилам на территории города не допускается:
1) выгуливать собак и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
2) выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях детских дошкольных и школьных заведений, лечебных учреждений, в местах, где установлены запрещающие знаки;
3) выгуливать собак на пляжах, купать и мыть животное в общественных местах купания, прудах, фонтанах, водоемах и водозаборах;
4) перевозить животное в закрытых багажных отсеках, а также оставлять без надзора в салоне автотранспорта с плотно закрытыми окнами.
На данный момент в городе предусмотрено восемь площадок, предназначенных для выгула собак по следующим адресам:
· В Ауэзовском районе: 8 мкр, 10 мкр, Райымбека 481Б
· В Бостандыкском районе: парк «Южный»
· В Алмалинском районе: парк им. Ганди
· В Жетысуском районе: Айнабулак-1
· В Турксибском районе: ул. Майбороды (уг. ул. Сейфуллина), роща Баума.
Кроме того, жители возмутились, что таблички с запрещающими знаками появились и в центральном парке города. В акимате поясняли, что это из-за многочисленных детских площадок, расположенных на территории парка.