В Агентстве по противодействию коррупции назвали фейком коллективное обращение сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О фейковом коллективном обращении сотрудников Агентства по противодействию коррупции в отношении председателя Ахметжанова М.М., распространяемом в последние дни в мессенджерах, заявили в ведомстве, передает МИА «Казинформ».

«Данное письмо не имеет автора и не подписано ни одним действующим сотрудником Агентства. Согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу обращение, в которых невозможно установить авторство и отсутствует подпись, не подлежат рассмотрению. Однако, в связи с распространением данного материала в соцсетях и мессенджерах, а также ввиду запросов отдельных СМИ считаем необходимым внести ясность по изложенным фактам», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции на Telegram-канале.

По поводу якобы назначения Ахметжановым М. приближенных лиц на руководящие должности в ведомстве сообщили следующее.

В июле 2021 года Указом Президента изменена структура Агентства, где созданы три основные службы.

Так, Службу превенции возглавил бывший руководитель департамента Антикора по Акмолинской области Тюлеубаев М., Службу досудебного расследования – бывший руководитель департамента по г.Шымкент Жумагали А., Службу выявления и пресечения – бывший руководитель Оперативного департамента Агентства Ергарин Д.

Они работали в органах антикоррупционной службы еще до назначения Ахметжанова М.

Другие руководители структурных подразделений Агентства, включая руководителя аппарата, кадровой службы, нормотворчества, собственной безопасности остались на своих должностях.

Аналогичная ситуация и по 16 территориальным департаментам, где назначены или ротированы лица исключительно из числа сотрудников Антикоррупционной службы.

Руководитель департамента Костанайской области Бекбасов переведен на другую должность по собственному желанию. На образовавшуюся вакансию назначен Мырзалы С., имеющий опыт работы в органах внутренних дел, финансовой полиции, прокуратуры и нацбюро по противодействию коррупции.

Следует отметить, что на момент назначения на должность председателя Агентства Ахметжанова М. доля вакансий в Антикоррупционной службе составляла 30% или 512 единиц. Нагрузка на коллектив была колоссальной.

Поэтому Агентство привлекло сотрудников, особенно имеющих опыт в правоохранительных и специальных органах. При общем штате Агентства более 1,6 тыс. человек, с мая прошлого года из прокуратуры перешло всего 32 сотрудника, что составляет почти 2%.

Морально-психологически климат в Агентстве на сегодняшний день благоприятный. Об этом свидетельствует результаты опроса, в котором сотрудники Агентства участвуют анонимно, подчеркнули в ведомстве.

Из 1133 респондентов 97,8% удовлетворяет их место работы, 91,9% - считает, что руководство относится к ним справедливо и 92% - удовлетворено межличностными отношениями в коллективе и выразили высокое доверие к руководству.

Касательно якобы незаконного прекращения уголовных дел и увода от ответственности преступников, в ведомстве сообщили следующее.

Законодательством предусмотрен порядок реагирования на такие факты. Стороны всегда могут обжаловать незаконные действия. Все ключевые решения по уголовным делам, включая прекращение, проходит через обязательное согласование прокурора. Без этого они не имеют юридической силы.

Если есть конкретные факты незаконного прекращения дел несогласные могут обратиться в органы прокуратуры для реагирования.

На сегодняшний день Антикоррупционной службой в сфере субсидирования сельского хозяйства начато 109 досудебных расследований.

Подозреваемыми признаны 73 лица. Из них 37 являются должностными лицами и приравненными к ним. В их числе 23 руководителя различных уровней, в т.ч. и.о. руководителя Департамента животноводства МСХ, четверо руководителей областных Управлений сельского хозяйства и четыре их заместителя, а также руководители районных Отделов сельского хозяйства и их заместители, областной терринспекции и районной ветслужбы.

В целом, подход, примененный Агентством при анализе сферы субсидирования показал свою эффективность в выявлении и устранении коррупционных схем, и нашел положительный отклик среди самих аграриев, отметили в ведомстве.

При этом, председатель Агентства неоднократно отмечал, что в законодательстве в сфере субсидирования размыта ответственность высокопоставленных чиновников, включая руководство МСХ и акиматов областей. В этой связи, сложно установить их причастность к преступлениям.

Поэтому Агентством внесены рекомендации по персонализации их ответственности в разрабатываемых правилах субсидирования.

«К сожалению, нечистоплотные сотрудники есть везде, и Антикор не исключение. Департамент собственной безопасности Агентства занимается выявлением таких лиц.

В ходе одного из таких мероприятий, проведенного совместно с КНБ, в феврале т.г. изобличены сотрудники территориальных департаментов Антикора, которые подозреваются в получении взяток. По этому факту начаты досудебные расследования и подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Для обеспечения объективности председатель Агентства сам инициировал вопрос о необходимости дальнейшего расследования этих дел органом национальной безопасности», - сообщили в ведомстве.

«Информация якобы о лоббировании назначений Бекбауова Б. и Ахметжанова А. в другие ведомства не соответствует действительности. К трудоустройству данных лиц председатель Агентства не имеет никакого отношения», - подчеркнули в Агентстве РК по противодействию коррупции, добавив, что «в целом из содержания рассылаемой анонимки видно, что автор обращения не владеет реальной ситуацией и пытается дискредитировать работу Агентства путем вброса выдуманных фактов».

В ведомстве полагают, что это связано с проводимой в последнее время системной работой по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.