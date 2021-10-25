В афганском Герате произошли столкновения

КАБУЛ.КАЗИНФОРМ – В результате вооруженных столкновений в городе Герат на северо-западе Афганистана погибли по меньшей мере 17 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство ANI News.

В результате перестрелки, произошедшей в воскресенье, 24 октября, между формированиями движения «Талибан» (запрещено в Казахстане) и местной вооруженной группой, погибли 17 человек, включая женщин и детей.

Перестрелка на улицах города началась в обеденное время и продолжалась в течение всего дня. Среди погибших – семеро детей и три женщины. Помимо этого, несколько мирных жителей получили ранения и были доставлены в больницу.

Инцидент стал первым подобным вооруженным столкновением в Герате, после того как 12 августа контроль над городом установили талибы.

В воскресенье «Талибан» провел спецоперацию в Герате против местных преступников, причастных к похищениям людей.

Также пресс-секретарь министерства внутренних дел временного афганского правительства Саид Хости написал на своей странице в Twitter, что стрельбу в третьем по величине городе страны начали представители преступной группировки, занимавшейся похищением людей.

По его словам, в результате операции трое преступников были ликвидированы.