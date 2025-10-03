РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:55, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В аэропорту Мюнхена приостановили все рейсы

    Немецкая служба управления воздушным движением (DFS) приостановила все рейсы в аэропорту Мюнхена в четверг вечером после нескольких случаев обнаружения дронов, которые вызвали опасения по поводу безопасности. Об этом сообщил аэропорт Мюнхена утром в пятницу, 3 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу. 

    Фото: Анадолу

    В результате сбоя было отменено 17 вылетающих рейсов и 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт, что затронуло почти 3000 пассажиров.

    По правилам аэропорта, при обнаружении дронов безопасность пассажиров является «высшим приоритетом». Между авиадиспетчерской службой, аэропортом и полицией налажена система оповещения.

    — Важно подчеркнуть, что обнаружение дронов и защита от них являются суверенными задачами и входят в компетенцию федеральной и государственной полиции, — говорится в заявлении воздушной гавани.

    Аэропорт, сотрудничая с авиакомпаниями, оперативно разместил пассажиров в терминалах, предоставив им раскладушки, одеяла, напитки и закуски.

    Инцидент произошел после того, как недавно несколько стран ЕС, включая Польшу, Румынию, Латвию, Эстонию и Данию сообщили о нарушениях воздушного пространства или сбоях в его работе из-за дронов, некоторые из которых, по имеющимся данным, были российского производства.

    Россия отрицает свою причастность к серии инцидентов с дронами, пишет Анадолу. 

    Махаббат Сыздыкова
    Автор
