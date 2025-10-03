В аэропорту Мюнхена приостановили все рейсы

В результате сбоя было отменено 17 вылетающих рейсов и 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт, что затронуло почти 3000 пассажиров.

По правилам аэропорта, при обнаружении дронов безопасность пассажиров является «высшим приоритетом». Между авиадиспетчерской службой, аэропортом и полицией налажена система оповещения.

— Важно подчеркнуть, что обнаружение дронов и защита от них являются суверенными задачами и входят в компетенцию федеральной и государственной полиции, — говорится в заявлении воздушной гавани.

Аэропорт, сотрудничая с авиакомпаниями, оперативно разместил пассажиров в терминалах, предоставив им раскладушки, одеяла, напитки и закуски.

Инцидент произошел после того, как недавно несколько стран ЕС, включая Польшу, Румынию, Латвию, Эстонию и Данию сообщили о нарушениях воздушного пространства или сбоях в его работе из-за дронов, некоторые из которых, по имеющимся данным, были российского производства.

Россия отрицает свою причастность к серии инцидентов с дронами, пишет Анадолу.